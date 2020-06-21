Подозреваемую в убийстве сына женщину в Астрахани арестовали на два месяца

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Суд на два месяца арестовал женщину, подозреваемую в убийстве 12-летнего сына в Астрахани. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в воскресенье.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 56-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательной базы", - сообщили в пресс-службе.

В марте местная жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения ее сына, который 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся. 3,5 месяца 12-летнего ребенка искали полиция и волонтеры. 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка было обнаружено под полом дома его старшего брата в Советском районе Астрахани.

По данным следствия, 4 марта 2020 года в ходе возникшей ссоры мать несколько раз ударила своего сына гантелей, в результате он погиб на месте. В ходе проверки подозреваемая сообщила о том, куда сбросила орудие убийства. На дне реки обнаружен пакет, в котором находилась металлическая гантеля, а также мобильный телефон потерпевшего.

В субботу депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин сообщил ТАСС, что подозреваемая в убийстве сына оказалась известной в Астрахани личностью. В 2019 году она участвовала в кампании по выборам губернатора Астраханской области.