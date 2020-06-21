Арестован водитель дежурной части ОМВД России по Воркуте, подозреваемый в убийстве коллег

ТАСС, 21 июня. Подозреваемого в убийстве начальника отделения по обслуживанию ОМВД по Воркуте и слесаря этого отделения арестовали на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону.

"Он [подозреваемый] арестован на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В субботу в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из зданий в Юнь-Ягинском переулке в Воркуте обнаружены тела сотрудника и работника городского отдела МВД. По подозрению в убийстве был задержан их коллега. Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

По данным следствия, ночью 20 июня в гараже автохозяйства ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Коми" ОМВД России по Воркуте обнаружены тела 38-летнего начальника отделения по обслуживанию этого ОМВД и 49-летнего вольнонаемного слесаря указанной организации с множественными телесными повреждениями.

По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД по Воркуте. По информации пресс-службы МВД по региону, убийство совершено на бытовой почве. МВД по региону проводит проверку, в ходе которой будет принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве. Он будет уволен из органов МВД по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законом.