{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матери утонувшей в бассейне в Перми шестилетней девочки предъявили обвинение

Ей избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде

ТАСС, 21 июня. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявили жительнице Перми, шестилетняя дочь которой, оставшись без присмотра, утонула в бассейне банного комплекса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления СК РФ по краю в воскресенье.

"Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), ей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Проводится назначенная экспертиза, следствие завершится не ранее, чем через два месяца", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел в пятницу, по данным следствия, 43-летняя женщина и ее шестилетняя дочь отдыхали в банном комплексе. Обвиняемая оставила ребенка без присмотра, девочка утонула в бассейне.

Теги
РоссияПермский край
В Москве задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
Источник ТАСС сообщил, что Верзилова задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме
Читать полностью