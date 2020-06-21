Скотленд-Ярд подтвердил, что напавший на людей в Рединге был один

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Нападение на людей, произошедшее в субботу вечером в Рединге (графство Беркшир), никак не связано с проходившей в городе акцией сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

"Мотивы, стоявшие за этим чудовищным происшествием, пока неясны, однако его расследование взяло на себя Национальное контртеррористическое управление. Мы уверены, что инцидент никак не связан с протестной акцией Black Lives Matter, мирно прошедшей [в Рединге] днем в субботу и завершившейся за несколько часов до происшествия", - отметил Басу.

Он подтвердил, что нападение на людей, отдыхавших в парке Форбери-гарденс в центре Рединга, расценивается как теракт, в ходе которого трое человек погибли и еще несколько получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Как сообщают в полицейском управлении долины Темзы, в зону ответственности которого входит Беркшир, трое раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Нападавший - одиночка

Басу подчеркнул, что пока в правоохранительных органах не готовы разглашать информацию о задержанном, так как расследование по-прежнему продолжается. При этом он подчеркнул, что нападавший был одиночкой и у полиции нет "совершенно никаких" причин считать, что у него могли быть сообщники, по-прежнему представляющие угрозу.

В настоящий момент в полиции сообщают, что задержанному 25 лет. Телеканал Sky News получил от источников в британской полиции подтверждение того, что он - гражданин Ливии, пытавшийся получить убежище в Соединенном Королевстве.

Сообщается, что он ранее был судим и провел 12 месяцев в тюрьме за мелкие преступления, после чего ему грозила депортация в Ливию. Тем не менее, из-за сложной обстановки в стране он не был выслан на родину.

О терактах в Великобритании

Последние теракты в Великобритании были совершены в Лондоне 3 февраля этого года и 29 ноября 2019 года.

В настоящий момент уровень террористической угрозы расценивается как "серьезный". Это означает, что риск террористических вылазок в стране сохраняется.

До этого в 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов тогда стали 36 человек.