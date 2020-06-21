В Петербурге задержали жителя Ленобласти по подозрению в хранении конопли и марихуаны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Ленинградской области, подозреваемого в хранении конопли и марихуаны в квартире в центре Санкт-Петербурга. Как сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и области, у задержанного изъято 17 пакетиков с марихуаной, пластиковое ведро с растительным веществом зеленого цвета, а также 35 кустов конопли, возбуждено уголовное дело.

"Полицейскими был задержан 41-летний житель Ленинградской области, проживающий в указанной квартире. <...> Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства")", - говорится в сообщении.

По данной статье подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.