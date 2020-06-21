Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Липецкой области

ТАСС, 21 июня. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения двух легковых автомобилей в Липецкой области, в результате которого шесть человек погибли, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ. В результате ДТП погибли шесть человек, одна женщина находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье вблизи поселка Паниковец в Елецком районе произошло столкновение автомобилей Kia Rio и Hyundai Creta. В результате ДТП погибли шесть человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. По предварительным данным, водитель Kia Rio выехал на полосу встречного движения.