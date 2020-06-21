Неизвестные похитили каменную книгу с памятника жертвам репрессий в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Неизвестные похитили каменную книгу с памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной напротив следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе администрации Центрального района.

"С постамента исчезла каменная книга. Мы на связи с Государственным музеем городской скульптуры для решения проблемы", - сообщила собеседница агентства.

Это не первое похищение книги с памятника. Аналогичный случай произошел в июне 2015 года, а в 2001 г. неизвестные сбросили центральную часть композиции в реку.

Памятник жертвам политических репрессий работы Михаила Шемякина и Вячеслава Бухаева был установлен в 1995 году на набережной Невы напротив следственного изолятора "Кресты". В его основе - два сфинкса. С одной стороны, повернутой к домам, у них человеческие лица, с другой, направленной к "Крестам", у них обнажены черепа. Между ними на набережной стоит гранитное окно с решеткой, под ним была установлена каменная книга. Памятник не передан на баланс городских властей и находится в собственности авторов.