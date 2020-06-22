"Сахаэнерго" начала ликвидацию последствий утечки дизтоплива сразу после ее обнаружения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты "Сахаэнерго", на производственном филиале которой произошла утечка дизельного топлива из резервуара электростанции, приступили к ликвидации последствий сразу после обнаружения инцидента. Об этом говорится в сообщении "Сахаэнерго".

По данным "Сахаэнерго" и Минэнерго, к настоящему времени завершена перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в соседние. Компания отмечает, что ведется организация работ по рекультивации почвы. Уже к утру понедельника по московскому времени МЧС доставит к месту происшествия сорбент для обработки почвы вокруг резервуара, отмечает "Сахаэнерго".

Ранее Минэнерго сообщало, что для работ по рекультивации почвы привлечена аварийно-спасательная служба Якутска. Она доставит спецоборудование - заградительные боны, насосное оборудование, каталитический сорбент.

По предварительным данным ведомства, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива. "Сахаэнерго" объем разлива оценивает в около 4 тонн. Пресс-служба МЧС РФ ранее сообщала, что масса разлившегося на территории электростанции в Якутии топлива составила около 5 тонн.

21 июня в Среднеколымском улусе на дизельной электростанции (ДЭС) села Аргахтах (производственное подразделение филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго") была обнаружена утечка из топливной емкости.

О компании

"Сахаэнерго" обеспечивает электроэнергией и теплом две трети территории Якутии с населением 97 тыс. человек. В состав предприятия входят 143 электростанции общей мощностью 205,4 МВт. Протяженность линий электропередачи, обслуживаемых "Сахаэнерго", составляет более 2 тыс. километров.

"Сахаэнерго" входит в группу "Русгидро" через "Якутскэнерго".