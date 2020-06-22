СК завел дело после гибели и травмирования двух детей электричкой в Подмосковье

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мальчика и травмировании девочки электричкой в Подмосковье. Об этом сообщила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По факту травмирования двух детей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - сообщила Марковская.

В воскресенье около 18:00 в районе станции Расторгуево электричка Москва - Ожерелье сбила мальчика 2008 года рождения, говорившего по телефону, и девочку 2007 года рождения. В результате мальчик погиб, а девочка госпитализирована.

В ходе осмотра места происшествия изучили место происшествия с помощью современной криминалистической техники. Следователи также опросили локомотивную бригаду, осмотрели подвижной состав, назначили ряд экспертиз.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, прокуратура также начала проверку по факту случившегося. "В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Юго-Западный транспортный прокурор Михаил Звягин", - сообщила Короткова. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер.