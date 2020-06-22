Прокуратура начала проверку после утечки дизельного топлива в Якутии

ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура Якутии начала проверку по факту утечки дизельного топлива из резервуара электростанции в Среднеколымском районе на северо-востоке Якутии. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий (бездействий) должностных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

21 июня в Среднеколымском улусе на дизельной электростанции села Аргахтах (производственное подразделение филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго") была обнаружена утечка из топливной емкости. Утром 22 июня в "Сахаэнерго" сообщили, что перекачка топлива из резервуара дизельной электростанции, из которого произошла утечка топлива, завершена.

Пресс-служба МЧС РФ ранее сообщала, что масса разлившегося на территории электростанции в Якутии топлива составила около 5 тонн. "Сахаэнерго" объем разлива оценивает в размере около 4 тонн.

Как сообщили в региональном Минэкологии, по предварительным данным, на почву вытекло около 5 тонн топлива с загрязнением реки Алазея. "В настоящее время в село Аргахтах вылетают рабочая группа и спасатели со спецоборудованием (заградительные боны, сорбенты, насосы) для ликвидации аварии", - сказали в ведомстве.