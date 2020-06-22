Посольство РФ в Индонезии занимается вопросом гибели россиянки на Бали

СИНГАПУР, 22 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель дипмиссии.

"Гибель россиянки [на Бали] подтверждаем", - сказал дипломат. "Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми в данном случае процедурами", - отметил представитель посольства.

По информации издания Bali Tribune News, авария произошла в воскресенье около 14:00 по местному времени (10:00 мск) в самом популярном на острове районе Кута. По предварительным данным полиции, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем спортивного мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. От полученных травм она умерла на месте.