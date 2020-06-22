СМИ: восемь детей погибли в Китае при попытке помочь упавшему в реку товарищу

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Восемь учеников начальных классов погибли в Китае, когда один из них упал в реку, а семь других пытались ему помочь. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, инцидент произошел в воскресенье около 15:30 по местному времени (10:30 мск) в деревне Мисинь района Туннань муниципалитета Чунцин.

Первоначальное расследование показало, что восемь школьников в возрасте от 10 до 12 лет, проживавших в деревне Мисинь, встретились в воскресенье и направились на прогулку в соседнюю деревню Тунцзя, где играли на плотине реки Фуцзян. После того как один ребенок случайно упал в воду, семь других пытались ему помочь, однако сами оказались в реке.

В воскресенье местные власти получили сообщение о том, что ребенок упал в реку, после чего объявили детей пропавшими без вести и инициировали поисково-спасательную операцию, в которой приняли участие более 200 человек. К 07:10 понедельника по местному времени (02:10 мск) спасателям удалось обнаружить тела всех восьмерых детей, однако уже без признаков жизни.

Детали и причина инцидента устанавливаются, ведется расследование.