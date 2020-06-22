В управлении лесами Алтайского края идут обыски

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по региону.

"Там проводятся оперативно-следственные мероприятия в рамках уже возбужденного уголовного дела. Сейчас там работает следователь", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело возбуждено в отношении должностных лиц. Как пояснили ТАСС в Минприроды Алтайского края, данных о задержании руководства или сотрудников управления лесами у них нет.