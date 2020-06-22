{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье возбудили дело после того, как консьержка "заминировала" дом

Ранее женщина была судима. Сейчас она находится под подпиской о невыезде

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Консьержка в Люберцах сообщила по номеру 112 о ложном минировании многоквартирного дома. В ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленница позвонила в экстренную службу "112" и сообщила о том, что якобы существует угроза одному из многоквартирных домов на ул. Наташинская [город Люберцы]. Информация была проверена, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. По месту работы задержана 52-летняя консьержка, подозреваемая в совершении противоправного деяния", - рассказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Женщине может грозить до десяти лет лишения свободы, сейчас она находится по подпиской о невыезде. Ранее женщина была судима за кражу.

Теги
Россия
На складе опасных веществ на авиабазе США в Японии произошел пожар
О причинах возгорания не сообщается
Читать полностью