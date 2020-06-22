В северной части Каспия сломалось научно-исследовательское судно

АСТРАХАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Мидия" вышло из строя в северной части Каспийского моря, сломался редуктор главного двигателя, сообщили в МЧС в понедельник.

"22.06.2020 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Астраханской области от дежурного МСКЦ поступило сообщение, что в северной части Каспийского моря на научно-исследовательском судне "Мидия" вышел из строя редуктор главного двигателя", - говорится в сообщении.

Судно потеряло ход, встало на якорь. В 10:00 [9:00 мск] к "Мидии" запланирован выход буксира "Кембрий" от каспийского филиала Морской спасательной службы, уточнили в пресс-службе.

Нарушение герметичности корпуса судна нет, разлива ГСМ не зафиксировано. Организовано взаимодействие с морскими профильными службами. Научно-исследовательский транспорт выведут в порт Астрахань.