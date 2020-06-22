Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Киеве увеличилось до трех

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Взрыв газа в жилом доме в Киеве привел к разрушению четырех этажей, три человека погибли, пятеро травмированы. Такие данные утром в понедельник привела пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей", - проинформировали спасатели. При этом уточняется, что по состоянию на утро понедельника найдены три тела погибших, пять человек травмированы, три человека спасены и 23 эвакуированы.

"На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции", - добавили в службе. Спасатели, согласно сообщению, провели укрепление строительных конструкций. Для работы привлечены 460 человек, 70 единиц техники и кинологи.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности. Незадолго до происшествия представители газоснабжающей компании проводили плановую замену приборов учета газа в доме. По словам главы МВД Арсена Авакова, следователи уже провели обыск в офисе компании. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что все жильцы аварийного дома временно размещены в интернате, им оказывают необходимую помощь. По его мнению, аварийный дом придется снести.