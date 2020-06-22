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СК возбудил дело в отношении главы управления лесами на Алтае за превышение полномочий

В ведомстве уточнили, что гослесфонду причинен ущерб более чем на 950 тыс. рублей
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© Александр Щербак/ТАСС

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении начальника управления лесами министерства природных ресурсов и экологии региона и начальника отдела управления лесами по Белокурихинскому лесничеству по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления лесами и начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Минприроды Алтайского края. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в следственном управлении, подозреваемые - начальник управления лесами Владимир Черных и начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Сергей Пухирев. По данным следствия, чиновники в 2017 году, нарушая законодательства в сфере лесоохраны, незаконно организовали рубку в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Из-за превышения должностных полномочий гослесфонду причинен ущерб более чем на 950 тыс. рублей. Факт противоправной деятельности выявили сотрудники УФСБ по региону.

В Минприроды ТАСС сообщили, что работа в управлении лесами края ведется в штатном порядке.

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РоссияАлтайский край
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