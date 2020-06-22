Суд продлил арест подростку, напавшему с топором на школьницу в Вольске

САРАТОВ, 22 июня. /ТАСС/. Суд продлил до 29 сентября срок содержания под стражей подростку, который напал с топором на ученицу в школе в городе Вольске Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Вольского районного суда.

"Несовершеннолетнему продлен срок содержания под стражей до 29 сентября", - сказал собеседник агентства.

В мае прошлого года 15-летний ученик седьмого класса пришел в школу номер 4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, зажигательной смеси, одну он бросил в класс, а вторую - в коридор. В коридоре он по голове ударил топором 12-летнюю ученицу и попытался скрыться. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Девочка осталась жива.