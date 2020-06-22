Экс-начальника филиала ЦСКА в Ростовской области оштрафовали за взятку

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Суд в Краснодаре оштрафовал на 3 млн рублей бывшего начальника спортивного центра филиала ЦСКА в Ростовской области, признав его виновным в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику спортивного центра (г. Краснодар) филиала федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (СКА, Ростов-на-Дону) Леониду Маркову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством"). Прикубанским районным судом Краснодара Маркову назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что дело касалось оказания услуг розничной торговли пищевыми продуктами на территории филиала спортивного центра. У индивидуального предпринимателя со спортивным центром заключили контракт на размещение оборудования для производства кислородных коктейлей. Осужденный заявил, что посетители жалуются на оборудование, но он не будет досрочно расторгать контракт, если индивидуальный предприниматель будет систематически передавать ему денежные средства. "Суммы взяток складывались из расчета 7 рублей с каждого проданного стакана напитка", - добавили в ведомстве.