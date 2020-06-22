В Саратове возбудили дело о покушении на убийство двухлетней девочки и ее няни

САРАТОВ, 22 июня. /ТАСС/. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек после поджога двери квартиры, внутри которой находилась женщина с ребенком. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"По факту поджога квартиры возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным следствия, 5 июня неизвестный поджег входную дверь одной из квартир дома на улице Шелковичной, где в тот момент находилась двухлетняя девочка с няней. Из загоревшейся после этого квартиры женщину с ребенком спасли прибывшие на место пожарные.