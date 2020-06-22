Подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде собирался скрыться за рубежом

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Задержанный в Смоленске по подозрению в убийстве студента Волгоградского медуниверситета, гражданина Азербайджана, планировал скрыться в Минске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Волгоградской области по итогам рабочей встречи губернатора Андрея Бочарова с начальником ГУ МВД по региону и руководителем регионального следственного управления СК РФ.

"Начальник ГУ МВД по региону Александр Кравченко отметил, что преступник действовал очень осторожно, пытался запутать следы, отправившись сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Смоленск, где намеревался пересечь границу с Белоруссией и скрыться в Минске", - говорится в сообщении пресс-службы.

Руководитель СУ СК РФ по региону Василий Семенов сообщил, что в течение недели удалось установить подозреваемого, которого в воскресенье задержали в Смоленске при попытке скрыться. "В настоящее время он процессуально задержан, возбуждается ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - приводит пресс-служба слова Семенова.

Губернатор Волгоградской области принял решение о выделении 1 млн рублей для вознаграждения за помощь в раскрытии преступления.

Вечером 12 июня в Ворошиловском районе Волгограда обнаружили тело студента-первокурсника Волгоградского мединститута Тимура Гаврилова. Он умер в результате множественных проникающих колото-резаных ран, было возбуждено уголовное дело.