Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Гособвинение на заседании Мещанского суда Москвы в понедельник подтвердило свою позицию о доказанности хищений на сумму почти 129 млн рублей в "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова при реализации театрального проекта "Платформа", передает корреспондент ТАСС.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

"Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 млн 237 тыс. рублей до 128 млн 974 тыс. рублей", - сказал прокурор в своем выступлении в прениях сторон.

Обобщая доказательства, гособвинитель Михаил Резниченко сослался на показания бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.

"Фактически, финансирование проекта "Платформа" превышало его реальные потребности, остаток средств обналичивался Масляевой по согласованию с Серебренниковым и продюсерами "Седьмой студии", - заявил прокурор.

Резниченко признал, что часть обналиченных средств тратилась на постановку спектаклей, но большая их часть выплачивалась в виде вознаграждения Серебренникову и продюсерам "Седьмой студии" Юрию Итину и Алексею Малобродскому.

"Серебренников и продюсеры студии давали личные указания Масляевой, какую часть обналиченных средств потратить на организацию спектаклей, какую - на выплату неофициальных зарплат, и какую - взять себе в виде незаконного вознаграждения", - заявил прокурор, сославшись на показания бухгалтера Масляевой.