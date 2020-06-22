Суд в Петербурге вынес приговоры фигурантам дела "Сети"

"Признать Филинкова и Бояршинова виновными. Назначить наказание Филинкову в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима. Бояршинову - пять лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказал судья Роман Муранов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге огласил приговор в отношении Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова по делу террористической организации "Сеть". Признав обоих виновными в участии в террористической организации, суд в качестве наказания назначил им 5,5 и семи лет в колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС.

Суд не стал назначать Бояршинову штраф по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.

У здания суда в центре Петербурга собрались около ста человек, которые хотели попасть на оглашение приговора. Один из них зажег файер, но его остановил полицейский. Еще несколько человек выкрикивали агитационные лозунги.

В рамках прений сторон гособвинитель просил суд назначить Филинкову девять лет колонии общего режима, Бояршинову - шесть лет колонии общего режима. Защитники Бояршинова просили суд о милосердии и применении ст. 64 УК РФ при назначении ему наказания, учитывая то, что он признал вину. Защитники Филинкова заявили, что, исходя из материалов уголовного дела, ничего не доказывает существование террористической организации "Сеть", а на Филинкова следствием неоднократно оказывалось давление. По словам адвоката Виталия Черкасова, Филинков подлежит оправданию в связи с отсутствием состава преступления.

О деле "Сети"

Оба фигуранта из Петербурга обвиняются в участии в террористическом сообществе. Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ.

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от шести до 18 лет осудили семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" включили в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.

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