Экс-замначальника красноярского главка МВД получил 5 лет условно за превышение полномочий

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника красноярского главка МВД признан виновным за превышение должностных полномочий при строительстве изолятора временного содержания в Норильске. Он приговорен к пяти годам условно, говорится в сообщении Следственного комитета РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. В сообщении ведомства не указывается его фамилия, но в региональном главке МВД подтвердили ТАСС, что речь идет о бывшем заместителе руководителя главка Александре Кузнецове.

По данным следствия, в конце 2012 года Кузнецов подписал акт приемки строительных работ, которые не были выполнены. Строительной фирме было перечислено более 200 млн рублей. ИВС в Норильске до сих пор не построен. Ущерб МВД не возмещен.

Ранее региональный главк МВД сообщал, еще в 2015 году материалы проверки по строительству ИВС были направлены в следственные органы, а глава строительной фирмы позже был осужден по уголовному делу. После того, как директор стройфирмы был осужден, в отношении Кузнецова было возбуждено уголовное дело.

Новое здание ИВС в Норильске на 60 мест должно было быть построено на улице Лауреатов. Выполнение проектно-изыскательских работ началось еще в 2009 году в рамках целевой программы МВД РФ. Договор на строительство трехэтажного изолятора в августе 2012 года был заключен с компанией "Вектор-95", сейчас находящейся в процедуре банкротства. Срок строительства по контракту составил три года.