Подозреваемого в госизмене полицейского из Курской области арестовали на два месяца

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал начальника районного отдела МВД по Курской области по подозрению в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в понедельник.

"Постановлением суда от 20 июня в отношении Борзенкова Дмитрия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 августа", - сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

После того, как стало известно о задержании Борзенкова, руководство УМВД Курской области начало проверку в отделе полиции, где тот работал.

"Руководством УМВД по Курской области назначена служебная проверка в отношении начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области, задержанного по подозрению в совершении особо тяжкого преступления", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что полицейского уже отстранили от службы. "Он отстранен от службы. У него все [оружие и документы] изъято. Сейчас проводится проверка, чтобы официально уволить его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФСБ сообщила о задержании подполковника полиции Дмитрия Борзенкова, который, по данным контрразведки, был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины. В ФСБ уточнили, что по заданию иностранной спецслужбы полицейский собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.