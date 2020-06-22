Защита по делу MH17 потребовала допросить свидетелей, видевших в небе истребители

Представив несколько видеозаписей с показаниями лиц, видевших в небе военные самолеты в момент крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, она констатировала, что другие версии трагедии "не были расследованы должным образом и были отвергнуты слишком быстро". "В интересах защиты обвиняемого мы просим допросить всех свидетелей, которые присутствуют на этих видеозаписях, в том числе журналистов", - подчеркнула адвокат. В частности, тен Дуссхате назвала корреспондента русской службы Би-би-си Ольгу Ившину и независимых журналистов Брюса Гранта и Билли Сикса.

По данным защиты, в общей сложности не менее 24 человек сделали заявление, что они или другие люди видели истребитель вблизи MH17. Вместе с тем прокурор ранее заявил, что не видит серьезных оснований для проведения дополнительного расследования этого сценария. "Выходит, что эти люди соврали?" - задалась вопросом она. "Версия военного самолета не может быть отклонена, - подытожила адвокат. - Мы считаем, что в этом отношении расследование не является завершенным".

Возможное сокрытие информации

Защита Олега Пулатова попросила расследовать возможное сокрытие украинскими властями данных с радаров в районе катастрофы.

"Существует более чем веская причина начать дополнительное расследование по поводу доступности большего объема данных с других украинских радаров, - заявила она. - Совместная следственная группа (ССГ) утверждает, что Россия, очевидно, должна была использовать военные первичные радарные системы у своих границ на фоне конфликта. В этой связи логично предположить, что и Украина использовала несколько военных первичных радаров, поскольку на ее территории происходили боевые действия".

Адвокат добавила, что власти РФ предоставили большой объем данных с радаров и их подвергли масштабной проверке на аутентичность, в то время как такой проверки не проводилось в отношении данных с украинского мобильного военного радара.

В качестве подтверждения этой позиции защита приводит интервью Евгения Волкова, который заявил, что служил штурманом наведения ВС Украины в звании старшего лейтенанта в Харькове. Он заверил, что все радарные системы страны были приведены в полную боевую готовность на фоне происходивших событий, и заверил, что как минимум радар военной базы в Чугуеве, откуда, по его словам, вылетала боевая авиация, должен был функционировать. Он также выразил сомнение насчет версии о том, что ряд радаров не функционировал из-за плановых технических работ. В этой связи тен Дуссахте заявила о необходимости допросить украинских должностных лиц и диспетчеров, а также самого Волкова, чтобы он подробно рассказал об источниках предоставленной им информации.

"Должны быть и другие данные с радаров. Если так, то почему их не предоставили и возможно ли еще их получить? Мы бы хотели провести расследование на этот счет", - заявила она.

Неопознанные цели

"Согласно заключению экспертов, первичные данные не содержали информации о каких-либо воздушных судах поблизости от MH17 в момент крушения. Но мы должны учесть важный нюанс, что эти эксперты видели лишь часть изображений, - продолжила тен Дуссахте. - На основании этих материалов прокуратура делает промежуточный вывод, что никакого истребителя не было и нет никакой возможности дальнейшего расследования в этом направлении. На предоставленных изображениях не видно и ракеты, но этот факт не стал основанием для промежуточного вывода, что никакой ракеты не было".

Адвокат отметила, что корпуса истребителей обладают особым покрытием для снижения заметности для средств радиолокационного обнаружения. Вместе с тем она процитировала отчет Совета по безопасности Нидерландов, согласно которому через 8 секунд после крушения MH17 позади и поблизости от самолета появились два невидимых до этого неопознанных следа. Эти неизвестные следы на протяжении 50 секунд фиксировались как отдельные независимые и направлялись в северном направлении, то есть в сторону территории Украины. Первый след на данных с первичного радара находился в 1,2 тыс. метров к северо-западу и позади самолета, второй след наблюдался в 750 метрах к северо-западу и также позади рейса MH17.

"Защита хотела бы расследовать, могут ли эти два следа на первичном радаре быть отражением от истребителей", - сказала тен Дуссахте.