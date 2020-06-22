Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"Ковалев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело Ковалева было ранее соединено в одно производство с делом его учителя - сотрудника ЦНИИМаш Виктора Кудрявцева, также обвиняемого в госизмене. Однако позднее дело ученика Кудрявцева было выделено в отдельное производство и направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд. Там оно было рассмотрено в особом порядке в связи с полным признанием Ковалевым вины.

В Мособлсуде ТАСС уточнили, что приговор в отношении Ковалева был оглашен в понедельник, 22 июня. Дело было рассмотрено в закрытом режиме в связи с наличием в нем материалов с грифом "секретно". Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Дело Кудрявцева

75-летний сотрудник ЦНИИМаш (головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года, а 27 сентября был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он проходил обследование в одном из столичных онкоцентров в связи тяжелым заболеванием, расследование его дела продолжается. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИМаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".