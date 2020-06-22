СК начал проверку из-за обнаруженных в Орловской области останков времен ВОВ

ТАСС, 22 июня. Следственные органы начали проверку из-за обнаруженного поисковым отрядом "Костер" колодца в Орловской области, в который во время Великой Отечественной войны солдаты вермахта сбрасывали прошедших концлагерь детей. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по сообщениям региональных СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту совершения преступных действий на территории Орловского района в отношении мирного населения солдатами вермахта в годы Великой Отечественной войны. По данным СМИ, в поселке Крутовском Орловского района поисковиками МПО "Костер" обнаружен колодец, в который, по сведениям местных жителей, немцы во время Великой Отечественной войны сбрасывали детей, прошедших концентрационный лагерь", - говорится в сообщении.

Члены поискового объединения "Костер" обнаружили в колодце фрагменты человеческих останков. Следователи проверяют информацию, изучают архивные и научно-исторические данные. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Доследственная проверка проводится в рамках проекта "Без срока давности". Он направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений.