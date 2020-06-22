Мужчина, устроивший стрельбу в суде Новокузнецка, пытался покончить с собой в СИЗО

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного изолятора в Новокузнецке предотвратили попытку суицида заключенного, который был взят под стражу в январе после того, как застрелил из ружья судебного пристава и тяжело ранил женщину-свидетеля в мировом суде. Мужчина находится под наблюдением медиков, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

"21 июня в следственном изоляторе № 2 города Новокузнецка сотрудники учреждения предотвратили попытку суицида обвиняемым. В СИЗО-2 ему была оказана первая медицинская помощь, а также вызвана бригада скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе, не уточнив, в каком состоянии находится мужчина.

Ранее сообщалось, что утром 16 января 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд Новокузнецка и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля, с супругом которой у него был конфликт. Они жили по соседству, в суде рассматривалось их гражданское дело о порче имущества. От полученных травм судебный пристав умер, у него осталось четверо детей. Пострадавшая женщина получила огнестрельные ранения в лицо и плечи, но медикам удалось ее спасти.

Злоумышленник был задержан на месте преступления судебными приставами и сотрудниками Росгвардии. Возбуждено и расследуется уголовное дело, на время расследования обвиняемый взят под стражу.