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СМИ: не менее четырех человек погибли при наводнении в Турции

Как передает агентство Anadolu, в понедельник спасатели обнаружили тела еще двух пропавших

ТАСС, 22 июня. По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнения в провинции Бурса на северо-западе Турции, судьба двоих остается неизвестной. Об этом в понедельник сообщило агентство Anadolu.

Вечером в воскресенье губернатор провинции объявил о двух погибших и четырех пропавших без вести. Как указывает агентство, в понедельник спасатели обнаружили тела еще двух пропавших.

Причиной наводнения стали сильные дожди. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, в ней принимают участие 257 человек, из которых 134 являются сотрудниками жандармерии.

Для оценки ситуации в пострадавший район прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

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