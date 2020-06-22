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В Подмосковье ограбили дом тренера хоккейного клуба "Сибирь" Ореховского

Воры похитили денежные средства, сумма ущерба устанавливается

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Деньги были украдены из дома тренера ХК "Сибирь" и четырехкратного чемпиона России по хоккею Олега Ореховского в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Девятнадцатого июня в коттеджном поселке Зеленый Шум Истринского района воры пробрались в дом хоккейного тренера Олега Ореховского и похитили денежные средства. Сумма ущерба устанавливается", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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