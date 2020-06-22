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СМИ: учебный самолет разбился в Турции

Как передает агентство Anadolu, пилоты выжили

ТАСС, 22 июня. Учебный самолет потерпел крушение во время испытаний в Турции. Об этом в понедельник сообщило агентство Anadolu.

Инцидент произошел около 12:30 (время совпадает с мск) в районе Бейпазары провинции Анкара. В кабине самолета находились два пилота. Их состояние оценивается как хорошее, они направлены в больницу для осмотра.

Между тем, на место аварии прибыло большое количество медработников, спасателей и полицейских, отметило агентство.

Это был испытательный полет учебного самолета нового поколения Hurkus - разработки турецкой авиастроительной компании TUSAS. Специалисты проведут расследование для выяснения причин крушения, заявили представители компании.

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