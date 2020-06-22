Жительницу Татарстана подозревают в избиении полуторагодовалого сына кнутом

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Жительницу деревни Татарское Текашево в Татарстане подозревают в регулярном избиении полуторагодовалого сына, в том числе кнутом. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"В Менделеевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"). По предварительной версии, 21-летняя жительница деревни Татарское Текашево Менделеевского района в 2020 году систематически наносила полуторагодовалому сыну побои, в том числе кнутом", -- говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, женщина неоднократно запирала ребенка в холодной бане. Этот факт выявили сотрудники органов опеки и попечительства. После прохождения реабилитации в медучреждении, мальчика направили в дом малютки. Подозреваемая признала вину.

В ближайшее время следователем будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, а подозреваемой предъявят обвинение.