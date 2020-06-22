Два человека пострадали при падении параплана в Сочи

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Параплан упал на горном курорте "Роза Хутор" Красной Поляны в Сочи, пострадали два человека, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе курорта.

"20 июня на территории курорта произошло происшествие с участием парапланеристов. В результате случившегося пострадали два человека", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что эту услугу на курорте оказывает компания-партнер с 2016 года. Правоохранительные органы проводят проверку после инцидента.

Ранее в сети появилось видео падения параплана.