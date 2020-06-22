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Член сборной России по волейболу Александр Кимеров устроил дорожный конфликт в Москве

Спортсмен нанес несколько ударов по автомобилю оппонента

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Член сборной России по волейболу Александр Кимеров спровоцировал дорожный конфликт в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Игрок сборной РФ по волейболу Александр Кимеров, будучи за рулем Volkswagen, устроил вчера погоню за другим водителем в Новой Москве, требовал от него остановиться и несколько раз ударил машину оппонента. Мужчине пришлось позвонить в полицию прямо во время преследования", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что вчера в полицию поступило заявление от гражданина о дорожном конфликте на улице Татьянин Парк между ним и другим водителем. Один из участников конфликта нанес несколько ударов по автомобилю заявителя, после чего скрылся. По данному факту проводится проверка.

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