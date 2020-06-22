В Пензе пропал шестилетний мальчик

ТАСС, 22 июня. Полицейские Пензы разыскивают шестилетнего мальчика, пропавшего в понедельник, на розыск ребенка ориентированы все наряды наружных служб, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

"Управление МВД России по городу Пензе устанавливает местонахождение шестилетнего мальчика. 22 июня около 11:00 он находился на прогулке в Комсомольском (Олимпийском парке) со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта", -- сообщили в ведомстве.

По данным полиции, на вид ребенку шесть лет, рост 115 см, волосы темно-русые короткие, был одет в голубую футболку и темно-синие шорты. Мальчик имел при себе белый футбольный мяч.

"На розыск ребенка ориентированы все наряды наружных служб", - добавили в пресс-службе.