По делу о вымогательстве у семьи экс-главы "Трансфин-М" денег арестовали четырех человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы отправил в СИЗО четверых фигурантов уголовного дела о вымогательстве более $3 млн у семьи бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, каждый обвиняемый арестован на два месяца.

"Постановлением Хорошевского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 августа в отношении Александра Дунаева, Сергея Фокина, Олега Доморощина и Юрия Москвина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, фигуранты представлялись семье бизнесмена Зотова сотрудниками управления по вопросам противодействия коррупции из администрации президента РФ, ссылаясь на обширные связи в МВД РФ. "За прекращение уголовного дела в отношении предпринимателя они просили у его родственников в различной валюте более $3 млн, включая акции различных компаний", - отметил ТАСС источник.

Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Трошин, его подзащитный не признает вину в инкриминируемом преступлении. "Мы обязательно обжалуем решение и будем просить Мосгорсуд изменить меру пресечения нашему подзащитному на домашний арест, так как Доморощин не имеет никакого отношения к этой истории и не принимал участия [в совершении мошенничества]", - рассказал защитник. Остальные обвиняемые также не признают вину.

Дело Зотова

Ранее сообщалось, что Зотов был задержан в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением грузовых вагонов. Ему вменяют ущерб на сумму 3 млрд рублей. По версии следствия, Зотов скрывался в странах ЕС. Хорошевский суд арестовал его до 10 августа, он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В беседе с ТАСС глава Ассоциации защиты бизнеса, член ОНК Москвы Александр Хуруджи ранее отмечал, что Зотов находился в Латвии на лечении и не смог оттуда оперативно уехать из-за карантина. Однако он самостоятельно прилетел в Москву, как только у него появилась возможность, но тут же был задержан.

"Трансфин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. В начале ноября 2019 года НПФ "Благосостояние" продано 100% "Трансфин-М" компании "ТФМ-Гарант", структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 млрд рублей.