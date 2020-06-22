В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку в отношении женщины, уехавшей на несколько дней на дачу и закрывшей детей без еды в квартире. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские обнаружили в одной из квартир в Москве четверых запертых малолетних детей без еды, самому старшему ребенку 13 лет. По словам детей, мать уехала на дачу, закрыв их", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дети были несколько суток без еды, пытались выйти на улицу, но не смогли. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызвали полицию. В настоящее время личность матери установлена, она вернулась домой. "Дети госпитализированы на обследование в одну из больниц. По данному факту полиция в отношении матери проводит проверку", - заключил собеседник.