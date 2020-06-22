Экс-министр образования Дагестана приговорен к 4,5 года колонии за растрату 88 млн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова к 4,5 года колонии за растрату 88 млн рублей при строительстве школы в Каспийске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Приговором Лефортовского районного суда Москвы Шахов Шахабас Курамагомедович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой), ему назначено наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства (по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала она.

Как пояснила Первовласенко, другие фигуранты дела получили условные сроки.

Так, дочь бывшего чиновника Шахова Амина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст 160 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

Двое других подсудимых Марат Алиев и Мурад Абдурахманов также признаны виновными по этой статье и приговорены к двум годам лишения свободы условно каждый. Вину в содеянном никто не признал.

Экс-главу Минобрнауки Дагестана Шахабаса Шахова в начале февраля 2018 года арестовали по одному делу с бывшим главой правительства республики Абдусамадом Гамидовым и его заместителями. Дело Гамидова впоследствии выделили в отдельное производство. 27 августа Верховный суд России постановил направить дело Шахова в Лефортовский суд Москвы.

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