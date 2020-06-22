Установлены причастные к аферам с sim-картами для фальсификаций голосования по конституции

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичная полиция установила причастных к аферам с sim-картами для попыток фальсификаций на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции РФ

"Московская полиция продолжает проводить проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами, местонахождение которых устанавливается", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, о чем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что в Москве предлагают за деньги регистрироваться на голосование по поправкам к конституции с подставных sim-карт и голосовать в поддержку поправок, за каждую регистрацию участникам обещают платить по 75 руб., за голос в поддержку - по 50 руб.