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Голосование по поправкам в конституцию
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Установлены причастные к аферам с sim-картами для фальсификаций голосования по конституции

Их местонахождение выясняется, сообщили в ГУ МВД по Москве
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичная полиция установила причастных к аферам с sim-картами для попыток фальсификаций на голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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"Московская полиция продолжает проводить проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами, местонахождение которых устанавливается", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, о чем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что в Москве предлагают за деньги регистрироваться на голосование по поправкам к конституции с подставных sim-карт и голосовать в поддержку поправок, за каждую регистрацию участникам обещают платить по 75 руб., за голос в поддержку - по 50 руб.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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