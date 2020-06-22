Неизвестные сообщили о "минировании" здания Главного управления ФССП по Подмосковью

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Анонимное письмо о "минировании" поступило на электронную почту Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Московской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На электронную почту ГУ ФССП по Московской области, которое находится в Красногорске на улице Речной, 8, пришло сообщение о заложенном взрывном устройстве. Людей из здания эвакуировали, на место едут оперативные службы", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".