Анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили в пять районных судов Москвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Неизвестные в понедельник направили анонимные сообщения о "минировании" нескольких московских районных судов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Анонимные сообщения с угрозой взрыва поступили в Лефортовский, Коптевский, Головинский, Басманный суды. Экстренные службы проверяют эту информацию",- сказал собеседник агентства. Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил о "минировании" Чертановского суда.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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