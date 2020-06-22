В Тамбове выпала из окна больницы трехлетняя девочка

ТАМБОВ, 22 июня. /ТАСС/. Трехлетняя девочка выпала из окна палаты на втором этаже инфекционной больницы в Тамбове. Следователи начали проверку по данному факту, сообщили в понедельник в СК по Тамбовской области.

"В детскую областную клиническую больницу доставлена трехлетняя девочка, выпавшая из окна. Девочка находилась на стационарном лечении в ОГБУЗ "Тамбовская инфекционная клиническая больница" на улице Балашовской города Тамбова в палате на втором этаже вместе с мамой. Во время игры на подоконнике открытого окна ребенок облокотился на москитную сетку и упал вниз", - сообщает СК.

В настоящий момент девочка находится в реанимации, врачи диагностировали у нее переломы позвонков, закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. СК начал проверку в связи с инцидентом, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.