САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на станции "Мирный" в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий. Об этом пишет Арктический и Антарктический научно-исследовательский института (ААНИИ) на своем сайте.

"На антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание. Жертв и пострадавших нет. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка", - говорится в сообщении.

Пожар произошел поздно вечером 21 июня. Из-за ураганного ветра скоростью в 20–25 м/с огонь перекинулся на каюткомпанию, но ее удалось потушить. Людей вывели через противопожарный выход.

"11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Всего на станции "Мирный" находится 23 сотрудника. Угрозы для их жизни и здоровья нет. В настоящий момент связь со станцией установлена. Ведется работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин пожара. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений», – говорится в сообщении.

О станции

"Мирный" – это первая станция СССР в Антарктиде. Ее открыли 13 февраля 1956 года. Станция расположена на восточном побережье материка. Ближайшая к ней антарктическая станция – "Дейвис" (Австралия), она находится на расстоянии примерно в 678 км.

Сегодня в Антарктиде работает около 90 станций, в том числе около 50 круглогодичных. У России в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных. С декабря по февраль (летом) на антарктических станциях находятся около 4,5 тыс. ученых и обслуживающего персонала, с июня по август (зимой) – около 1,1 тыс. На самом южном континенте непрерывно работает Российская антарктическая экспедиция (РАЭ) ААНИИ.

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