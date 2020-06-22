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Пандемия коронавируса нового типа

В больнице Севастополя разгромил палату пациент с коронавирусом

Он сломал мебель и выбил стекла

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Пациент с подтвержденным коронавирусом ночью устроил погром в палате инфекционной больницы Севастополя, сообщила в понедельник пресс-служба правительства города.

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"Пациент, у которого ранее лабораторно подтвердился диагноз COVID-19, скрывался, его пришлось искать сотрудникам правоохранительных органов. После того как мужчину доставили в больницу, он разгромил палату: сломал мебель, выбил стекла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с инцидентом органами правопорядка будет проводиться расследование, но уже после выздоровления пациента.

По состоянию на утро 22 июня в Севастополе зарегистрировали один новый случай заражения у строителя, контактировавшего с инфицированными коллегами. Всего в городе за время пандемии новый коронавирус подтвердился у 207 человек, в стационарах находится 31 из них, выздоровели 166 человек, три человека умерли. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 106 человек, в городской больнице №9 - 90. Под наблюдением дома - 954 человека.

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
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