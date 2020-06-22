Полицейские нашли пятерых человек, напавших на уличных музыкантов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскали и доставили к следователям молодых людей, которые в воскресенье избили уличных музыкантов в Санкт-Петербурге у станции метро "Рыбацкое". Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых установили личности зачинщиков конфликта - молодые люди в возрасте от 16 до 19 лет. Полицейские также установили их местонахождение и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий", - говорится в сообщении. В ведомстве ТАСС уточнили, что полицейские установили личности пятерых предполагаемых участников конфликта.

После нападения на музыкантов возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений. В полиции отмечали, что конфликт с музыкантами произошел у молодых людей из-за того, что те оказались недовольны стилем исполняемых композиций.

Во время ЧП избиты были гитарист и его жена-вокалистка, которая находилась на ранней стадии беременности.