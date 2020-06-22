Адвокату Гладилину не смогли предъявить обвинение по делу о похищении сына Скрыпника

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следствие не смогло предъявить обвинение адвокату Эдуарду Гладилину, арестованному по подозрению в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Как уточнил ТАСС адвокат Вадим Кудрявцев, представляющий его интересы, Гладилина отпустили под подписку о невыезде.

"Председатель Следственного комитета Московской области не утвердил обвинительное заключение, Гладилину ничего не предъявили. Только что Эдуарда отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, то есть он находится на свободе", - сказал собеседник агентства.

По словам Кудрявцева, предъявить обвинение Гладилину должны были в понедельник, 22 июня. Освобождение адвоката из изолятора временного содержания в Подмосковье также стало возможным в связи с тем, что "у него статус спецсубъекта, а доказательства по делу хлипкие".