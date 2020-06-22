В Архангельске сошел со свай деревянный двухэтажный дом

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Двухэтажный многоквартирный деревянный дом сошел со свай в Архангельске, 16 жильцов эвакуированы. Об этом в понедельник говорится в сообщении Архангельской областной службы спасения.

"Ночью сошел со свай деревянный двухэтажный дом №7 на улице Чкалова. На место происшествия прибыли спасатели. Десять жильцов второго подъезда, включая полуторагодовалого ребенка, самостоятельно покинули здание. Из первого подъезда пять человек вышли на улицу до прибытия экстренных служб. Эвакуация потребовалась пожилому мужчине с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, спасатели отключили газовые баллоны в здании, поскольку ящики, в которых они размещались, отошли от стен дома, и подача газа стала небезопасной. Практически во всех квартирах первого подъезда обрушились печи, поэтому спасатели убрали нависавшие кирпичи, которые могли в любой момент упасть. На место происшествия прибыли чиновники и представители управляющей компании, чтобы принять решение о размещении жильцов дома.

Ранее ТАСС сообщал, что два деревянных многоквартирных дома сошли со свай в Архангельске в результате подвижек грунта. Никто не пострадал, 57 жильцов покинули поврежденные здания. Следственное управление СК РФ по Архангельской области организовало проверку инцидента.