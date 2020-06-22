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В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

Еще шесть человек пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе два человека были деблокированы [из разбитых машин] сотрудниками МЧС, в том числе один погиб", - сказал представитель ведомства.

В учреждении "Упрдор Северо-Запад" ТАСС ранее сообщали, что на 10-м километре КАД в понедельник вечером произошло массовое ДТП с участием легковых машин и грузовика. Разбитые машины заняли все полосы, из-за чего движение по внутреннему кольцу дороги оказалось перекрыто.

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