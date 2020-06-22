Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего на месте взрыва в доме в Киеве

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб на месте взрыва в жилом доме на востоке Киева обнаружили тело четвертого погибшего. Об этом в понедельник сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома на улице Соломии Крушельницкой тело еще одного погибшего <...>. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела", - написал он в Telegram-канале. Кличко уточнил, что на данный момент остается неизвестной судьба еще одного жильца этого дома.

По данным МВД, в результате взрыва газа в 10-этажном доме в Киеве разрушено 16 квартир с 4 по 9 этажи, а в целом повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 граждан. Основной версией происшествия спасатели назвали взрыв газа. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности.